Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что Россия будет наращивать количество ударных БПЛА. В то же время, таких масштабных ракетных ударов, как в прошлом году, может не быть.

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Россия может изменить тактику

Игнат сказал, что с беспилотниками дела не такие, как с ракетами. По его словам, говорится не только об увеличении производства "Шахедов", но и о FPV-дронах.

К ним эти дроны приходят тысячами, это опасное оружие. И средства для защиты, и средства противодействия нужно брать с учетом, что наш противник будет наращивать именно ударные БПЛА,

– сказал он.

Он отметил, что Россия в дальнейшем может прибегнуть к новым тактическим приемам в войне. В частности, это может произойти уже в зимний период. Игнатий высказал мнение, что враг использует военную хирость. По его словам, оно может заключаться в использовании новых тактических приемов.

"Эти приемы в течение войны меняются, россияне что-то новое придумывают", – объяснил спикер.

Россия наращивает производство "Шахедов"