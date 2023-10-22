Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что Россия будет наращивать количество ударных БПЛА. В то же время, таких масштабных ракетных ударов, как в прошлом году, может не быть.
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Россия может изменить тактику
Игнат сказал, что с беспилотниками дела не такие, как с ракетами. По его словам, говорится не только об увеличении производства "Шахедов", но и о FPV-дронах.
К ним эти дроны приходят тысячами, это опасное оружие. И средства для защиты, и средства противодействия нужно брать с учетом, что наш противник будет наращивать именно ударные БПЛА,
– сказал он.
Он отметил, что Россия в дальнейшем может прибегнуть к новым тактическим приемам в войне. В частности, это может произойти уже в зимний период. Игнатий высказал мнение, что враг использует военную хирость. По его словам, оно может заключаться в использовании новых тактических приемов.
"Эти приемы в течение войны меняются, россияне что-то новое придумывают", – объяснил спикер.
Россия наращивает производство "Шахедов"
- Россия стремится нарастить производство иранских дронов-камикадзе "Шахед" для ударов по Украине. Однако Кремль столкнулся как с проблемами внутри России, так и с Ираном.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали публикацию американской газеты The Washington Post, которая сообщила, что завод по производству "Шахедов" в особой экономической зоне Алабуга имеет целью построить 6 000 "Шахедов" к 2025 году.
- Что больше, Россия имеет целью улучшить характеристики иранских беспилотников Shahed-131 и Shahed-136. В докладе отмечается, что Россия сосредоточена на производстве и усовершенствовании варианта Shahed-136, который имеет полезную нагрузку в 10 раз больше, чем Shahed-131.