Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали публикацию американской газеты The Washington Post, сообщившей, что завод по производству "Шахедов" в особой экономической зоне Алабуга преследует цель построить 6 000 "Шахедов" к 2025 году.

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Россия хочет усовершенствовать Shahed-136

"Российские усилия по наращиванию внутреннего производства иранских беспилотников Shahed-136/-131 указывают, что Россия стремится развить долгосрочный потенциал для проведения больших серий ударов по Украине", – пишет ISW.

Washington Post ссылается на утечку документов от работника завода в Алабуге, в которых говорится, что Россия стремится нарастить производство беспилотников, превышающих производственные мощности Ирана.

Более того, Россия стремится улучшить характеристики иранских беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

В докладе отмечается, что Россия сосредоточена на производстве и усовершенствовании варианта Shahed-136, который имеет полезную нагрузку в 10 раз больше, чем Shahed-131.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат 17 августа заявил, что российские войска производят много ракет, вертолетов и самолетов, но не в состоянии поддерживать это производство.

По словам Игната, российские войска будут полагаться на ударные беспилотники, поскольку они дешевле и проще в производстве, чем высокоточные ракеты.

В настоящее время российские войска используют "Шахеды" в Украине преимущественно как приманки, чтобы высокоточные ракеты имели больше шансов попасть в цель.

Российское командование может считать, что большое количество ударных беспилотников позволит российским войскам преодолеть украинскую противовоздушную оборону, хотя "Шахеды" остаются наиболее уязвимыми для украинских ПВО.

"Шахеды" не несут достаточной полезной нагрузки, чтобы нанести значительный ущерб наиболее важным военным целям. Поэтому российские войска, скорее всего, продолжат использовать эти беспилотники для поражения "мягких" и гражданских целей в Украине,

– отмечают в ISW.

Какие трудности возникли в России с производством "Шахедов"

По данным Washington Post, Россия испытывает трудности с производством "Шахедов" в желаемом темпе и качестве.

Washington Post ссылается на экспертов, которые на основании просочившихся документов установили, что предприятие в Алабуге изготовило внешние компоненты только для 300 беспилотников и отстает от графика примерно на месяц.

Утечка документов свидетельствует о том, что на предприятии в Алабуге не хватает специалистов, а работники, в том числе и допустившие утечку, имеют проблемы с моральным духом, и для удержания работников завода приходится применять такие стимулы, как повышение зарплаты, и принудительные меры, как изъятие паспортов.

Документы также свидетельствуют о том, что завод в Алабуге испытывает трудности с получением необходимых компонентов для дронов из-за границы, поскольку Россия производит только четыре из 130 необходимых внутренних компонентов. Кроме того, недавно введенные в США санкции еще больше усложнили приобретение Россией некоторых электрических компонентов.

Кремль недоволен "Шахедами", поставляемыми Ираном

Россия, вероятно, недовольна качеством беспилотников Shahed-131 и Shahed-136, которые она получает из Ирана. В то же время Кремль, скорее всего, стремится сохранить Иран как долгосрочного стратегического партнера по обороне.

Документы, которые получили в The Washington Post, свидетельствуют о том, что Иран постоянно имел преимущество перед Россией, поставляя беспилотники Shahed на иранских, а не на российских условиях.

В документах говорится, что Иран использовал преимущества на переговорах, чтобы предоставить России меньший беспилотник Shahed-131, несмотря на то, что Россия предпочитала большее Shahed-136.

Газета Washington Post сообщила, что примерно 25% поставляемых Ираном беспилотников приходят поврежденными, а многие даже нерабочими.