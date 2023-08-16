Впрочем, Россия уже начала бить собственными "Шахедами" по Украине. Украинская ПВО успешно справляется с российскими беспилотниками. Однако и россияне не планируют останавливаться на достигнутом заявил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

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Вызов для Украины

Андрей Юсов подтвердил, что оккупанты уже начали использовать "свои" "Шахеды" по Украине. Однако он заметил, что российскими их еще сложно назвать. То, чем они били по Украине – дроны, собранные из иранских деталей.

Их намерения – выйти на полноценное производство беспилотников. Эту задачу они поставили перед собой уже давно. И у них до сих пор ничего не получилось,

– уточнил разведчик.

Уже почти год, как Россия не может наладить самостоятельное производство БпЛА "Шахед". Однако, говорит Юсов, это не исключает угрозы. По его словам, российский завод "Шахедов" - серьезный вызов для Украины, украинских сил безопасности обороны, а также сигнал для партнеров усилить защиту воздушного пространства над Украиной средствами ПВО.

Завод БПЛА в России