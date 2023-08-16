Втім, Росія вже почала бити власними "Шахедами" по Україні. Українська ППО успішно дає раду російським безпілотникам. Однак і росіяни не планують зупинятися на досягнутому, заявив в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

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Виклик для України

Андрій Юсов підтвердив, що окупанти вже почали використовувати "свої" "Шахеди" по Україні. Проте він зауважив, що російськими їх ще важко назвати. Те, чим вони били по Україні – дрони, які зібрані з іранських деталей.

Їхні наміри – вийти на повноцінне виробництво безпілотників. Це завдання вони поставили перед собою вже давно. І в них ще досі нічого не вийшло,

– уточнив розвідник.

Вже майже рік, як Росія не може налагодити самостійне виробництво БпЛА "Шахед". Однак, каже Юсов, це не виключає загрозу. За його словами, російський завод "Шахедів" – серйозний виклик для України, українських сил безпеки оборони, а також сигнал для партнерів посилити захист повітряного простору над Україною засобами ППО.

Завод БпЛА в Росії