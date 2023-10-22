17 жовтня ЗСУ заявили про удари по аеродромах у Луганську та Бердянську. OSINT-аналітики із проєкту Oryx проаналізували втрати ворога під час цих атак.
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Захисники знищили 9 ворожих гелікоптерів
Згідно з інформацією аналітиків, в результаті ударів було знищено 7 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" і два вертольоти Мі-8. Крім цього, зазнали пошкоджень ще 15 ворожих вертольотів – 8 одиниць Ка-52 та ще 7 Мі-8.
Варто зазначити, що Бердянськ використовувався як основна передова оперативна база на південній осі, яка забезпечувала як матеріально-технічне забезпечення, так і наступальну спроможність. Однак тепер це місто вже не таке безпечне для окупантів, яким було раніше.
Що відомо про удари по Бердянську та Луганську
- 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по аеродромах з гелікоптерами росіян у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Ураження дуже серйозні й тепер вороги намагаються знайти тих, хто начебто повідомив інформацію про розташування техніки.
- Володимир Зеленський підтвердив, що того дня Україна вперше використала далекобійні ракети ATACMS.
- Успішність удару підтвердили у Силах спеціальних операцій ЗСУ. У ССО повідомили, що детонація боєприпасів у Бердянську відбувалась до четвертої ранку, а у Луганську тривала до одинадцятої ранку. Втрати ворога у живій силі склали десятки загиблими та пораненими