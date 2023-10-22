Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він також розповів, що окупанти на цій ділянці фронту втратили 34 одиниці техніки протягом доби, передає 24 Канал.

До теми Ще майже 1000 ліквідованих окупантів і 79 одиниць техніки: втрати ворога на 22 жовтня

ЗСУ знищили станцію, яка коштувала 10 мільйонів доларів

Штупун повідомив, що на Таврійському напрямку Збройні Сили України продовжують давати гідну відсіч ворогу. Лише протягом минулої доби так звана "друга армія світу" втратила 615 солдатів на цій ділянці фронту.

Крім того, росіяни на Таврійському напрямку втратили 34 одиниці техніки, серед яких:

6 танків,

7 бойових броньованих машин,

7 артилерійських систем,

9 безпілотників,

5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Як наголосив Штупун, одна з найцінніших втрат росіян на Таврійському напрямку – радіолокаційна станція "Зоопарк". Він повідомив, що така техніка коштує близько 10 мільйонів доларів.

З цінного знищено російський "Зоопарк", який коштує понад 10 мільйонів доларів. Також за останні 3 доби понад 10 окупантів здалися в полон,

– розповів Штупун.

Які втрати ворога за тиждень

Перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк опублікував статистику втрат росіян за тиждень. Так, так звана "друга армія світу" з 16 по 22 жовтня втратила 6 060 живої сили та 837 одиниць техніки.

Зокрема, українські захисники ліквідували:

133 танки,

269 бойових броньованих машин,

166 артилерійських систем,

12 РСЗВ,

2 установки ППО,

155 одиниць автотехніки,

15 одиниць спецтехніки.



Статистика втрат ворога за тиждень / Інфографіка Олександра Павлюка

Загальні втрати ворога у живій силі вже сягають понад 293 тисяч окупантів. Ворог також втратив тисячі одиниць техніки, серед яких найцінніший – крейсер "Москва". За оцінкою Forbes, вартість ракетоносія сягає 750 мільйонів доларів.