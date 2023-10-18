Будут ли оккупанты принимать какие-либо решения по передислокации техники и войск, зависит от нескольких факторов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, заметив, что важно количество ATACMS в Украине.

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Что будут делать россияне после ударов ATACMS

В Белом доме подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS с дальностью до 165 километров. Возникает вопрос, придется ли россиянам забирать технику вглубь. Однако с этим все не так просто.

Настолько у них логистика не развита, чтобы они могли после одного удара все оттягивать глубже. Конечно, со временем это должно иметь какой-то эффект. Вопрос также в том, сколько этих ракет нам передали, и какие удары мы будем дальше наносить,

– заметил Крамаров.

Дело в том, что единичный удар по подобным последствиям не приведет. Для того чтобы россияне переместили свою технику, необходима серия подобных ударов.

"Эти ракеты нужны нам не для того, чтобы бить куда-то вглубь. Они нужны как раз для ударов по первоочередной логистике и даже, в некоторых случаях, по линии фронта. По хорошо укрепленным районам россиян, наносить удары будет очень эффективно из-за суббоеприпасов в ракете", – объяснил военный эксперт.

Андрей Крамаров об эффекте от ракет ATACMS: смотреть видео

Что удалось повредить на аэродромах россиян

В сети появились спутниковые снимки аэродрома в Бердянске до и после прилетов ATACMS. Судя по кадрам, по меньшей мере пять целей были уничтожены. По сообщениям очевидцев, первый удар был нанесен не столько по аэродрому, сколько по месту хранения боекомплектов, а детонация на аэродроме продолжалась до утра.

Это был аэродром подскока. На нем базировались ударные вертолеты и боекомплекты к ним. Кроме того, там были и транспортные вертолеты типа Ми-8, которые доставляли на Запорожское направление,

– заметил Андрей Крамаров.

На них, в частности, были и боекомплекты для войск: пули, снаряды, патроны. По великолепному стечению обстоятельств, на аэродроме был также склад боеприпасов, которые поставлялись на линию фронта.

"Ударные вертолеты, которые получили повреждение, это для нас очень хорошее попадание, потому что россияне сейчас не могут возобновлять авиацию и вертолеты не могут", – подчеркнул военный эксперт.

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Дадут ли Украине больше ракет

В издании The New York Times пишут, что Украина получила партию из 20 ATACMS. Вероятно, опасения США перед оказанием ракет была не только реакция России, но и их способность сбивать цели.

По словам очевидцев, стоявшие для защиты аэродрома комплексы "Панцирь-С2" и "Бук-М3" осуществляли пуски. Перед этим нужно эту цель подсветить и захватить, а только после этого техника позволит отпустить ракету. То есть захват цели происходил, но поразить саму ракету им не удалось,

– заметил Крамаров.

Поэтому ВСУ удалось доказать свой профессионализм – выпущенные ракеты достигли цели, несмотря на попытки ПВО сбить их. Как в Бердянске, так и Луганске. Это позволяет нам надеяться на большее количество ракет американских партнеров.

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