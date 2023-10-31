Про це розповідають росіЗМІ, посилаючись на місцевих мешканців. Останні повідомили, що у Солікамську чули "хлапкі".

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Що відомо про вибух

Зауважили, що над територією Солікамського заводу здіймається стовп густого сірого диму. Крім того, мешканці скаржаться, що у деяких будинках повибивало шибки через вибух.



У небо здіймається густий сірий дим / Фото очевидців

Як зазначили у МНС, "хлопок" стався у другому корпусі заводу. Кажуть, вибухнуло щось у кислотному цеху у тому самому другому корпусі. Також переконують, що на момент детонації всередині нікого не було. Переконують, буцімто вибух не вплинув на роботу підприємства, і що ніхто не постраждав.

Головне управління МНС у Пермському краї запевняє, що пожежі після "технологічного хлопка" не сталося.

У мережу виклали, як у небо здіймається дим: дивіться відео

Це виходить, вважай, прямо біля вахти першої, навпроти великого. Стовп (диму – 24 Канал) через похмурість погоди не видно, але він прямо взагалі височенний. Жорсткий,

– каже очевидець.

Кажуть, на місце події відправили 44 людей і 11 одиниць техніки. Серед них – 36 співробітників МНС і 10 одиниць техніки рятувальників.

Звернімо увагу, що поки росіяни не намагалися якось пов'язати те, що відбулося з атакою України. Власне, від нашої держави до цього заводу – кілька тисяч кілометрів дороги.



Між Солікамськом і Києвом тисячі кілометрів / Скриншот карти

Важливо! Солікамський завод "Урал" – один із найбільших військово-промислових заводів у Росії. У ньому займаються виробленням пороха, вибухових речовин і спецхімії. Він входить до концерну "Спецхімія" корпорації "Ростех".