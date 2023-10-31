Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що мета активізації росіян на Авдіївському напрямку є політичною. Адже Владімір Путін прагне досягти хоч якихось позитивних результатів на фронті, щоб зокрема утриматись при владі.

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Потрапили у стратегічну пастку

Коли Путін починав війну в Україні, він розраховував, що повністю ліквідує українську державність та повернути нашу країну в геополітичне лоно Росії. А без України "Московська імперія" не можлива. Це і є головна причина цієї війни.

Водночас росіяни вже дійшли висновку, що це завдання вони не виконають. Сьогодні вони є в стратегічній пастці.

Попри те, що ще мають досить потужний запас міцності – фінансовий та воєнний, вони усвідомлюють, що за такого розвитку події їхньому стратегічному воєнному потенціалу прийде кінець,

– наголосив військовий експерт.

А тому вони намагаються реалізувати завдання-мінімум – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Авдіївка та Бахмут є "воротами" до виконання цього завдання. А росіяни показали, що коли брали Бахмут, що класичні піхотні вали і є їхнім головним інструментом.

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Небезпечний сценарій для України

В цьому сенсі нічого не змінилося з часів Сталіна, який говорив, що "росіяни не можуть програти на полі бою". "Цар", тобто Путін сказав, що потрібно "виходити на адміністративні кордони Донецької та Луганської області". І окупанти будуть реалізовувати це завдання.

Продати власному населенню тезис, що, мовляв, так звана "СВО" й задумувалась для відвертання увагу ударами на Київ, Херсон, Миколаїв, Одесу тощо, тільки для того, щоб взяти 2 області, для їхньої пропаганди не складає жодних проблем,

– підкреслив він.

Однак це доволі небезпечний сценарій для України. Якщо припустити, що його вдасться реалізувати, хоча це сумнівно, Путін дасть чіткий сигнал світу: мовляв, він закінчив так звану "СВО", а українці не хочуть "закінчувати" війну.

І на жаль голоси, які лунають за припинення війни у тому вигляді, в якому вона зараз триває, все сильніше набирають тональності. До голосу Угорщини приєднався, на жаль, голос Словаччини.

"До того ж в Росії наближаються президентські вибори, і Путіну потрібні хоч якісь позитивні результати. І він їх якраз бачить в цьому", – наголосив Петро Черник.

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