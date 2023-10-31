Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що мета активізації росіян на Авдіївському напрямку є політичною. Адже Владімір Путін прагне досягти хоч якихось позитивних результатів на фронті, щоб зокрема утриматись при владі.
Читайте також Шалені втрати зросли в кілька разів: яка ціна масштабного штурму Авдіївки для Росії
Потрапили у стратегічну пастку
Коли Путін починав війну в Україні, він розраховував, що повністю ліквідує українську державність та повернути нашу країну в геополітичне лоно Росії. А без України "Московська імперія" не можлива. Це і є головна причина цієї війни.
Водночас росіяни вже дійшли висновку, що це завдання вони не виконають. Сьогодні вони є в стратегічній пастці.
Попри те, що ще мають досить потужний запас міцності – фінансовий та воєнний, вони усвідомлюють, що за такого розвитку події їхньому стратегічному воєнному потенціалу прийде кінець,
– наголосив військовий експерт.
А тому вони намагаються реалізувати завдання-мінімум – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Авдіївка та Бахмут є "воротами" до виконання цього завдання. А росіяни показали, що коли брали Бахмут, що класичні піхотні вали і є їхнім головним інструментом.
Навіщо ворог намагається штурмувати Авдіївку: дивіться відео
Небезпечний сценарій для України
В цьому сенсі нічого не змінилося з часів Сталіна, який говорив, що "росіяни не можуть програти на полі бою". "Цар", тобто Путін сказав, що потрібно "виходити на адміністративні кордони Донецької та Луганської області". І окупанти будуть реалізовувати це завдання.
Продати власному населенню тезис, що, мовляв, так звана "СВО" й задумувалась для відвертання увагу ударами на Київ, Херсон, Миколаїв, Одесу тощо, тільки для того, щоб взяти 2 області, для їхньої пропаганди не складає жодних проблем,
– підкреслив він.
Однак це доволі небезпечний сценарій для України. Якщо припустити, що його вдасться реалізувати, хоча це сумнівно, Путін дасть чіткий сигнал світу: мовляв, він закінчив так звану "СВО", а українці не хочуть "закінчувати" війну.
І на жаль голоси, які лунають за припинення війни у тому вигляді, в якому вона зараз триває, все сильніше набирають тональності. До голосу Угорщини приєднався, на жаль, голос Словаччини.
"До того ж в Росії наближаються президентські вибори, і Путіну потрібні хоч якісь позитивні результати. І він їх якраз бачить в цьому", – наголосив Петро Черник.
Яка ситуація поблизу Авдіївки: коротко
- Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ворог готує третю хвилю наступу на Авдіївку з початку активізації дій 10 жовтня. Наразі відбувається перегрупування та зосередження тут резервів особового складу та техніки.
- Також відомо, що окупанти зазнали величезних втрат військової техніки. За 3 тижні просування в районах Авдіївки та Мар'їнки росіяни втратили приблизно 400 одиниць техніки.
- Раніше повідомлялось, що ворог зменшив кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. Це може пов'язано з тим що він передислокував свою авіацію на інші ділянки фронту.