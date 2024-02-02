Россияне берут и дают взятки за награды, сертификаты участника боевых действий, за уклонение от мобилизации и другие документы. Сумма некоторых услуг может достигать 1 миллиона рублей.

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Взяточничество в армии

Как отмечает британская разведка, российская армия утопает в коррупции. Как обнаружили российские оппозиционные СМИ, есть тысячи случаев взяточничества. "Вознаграждение" дают или требуют за различные услуги – отпуск, сертификацию физической подготовки, воинское звание, водительские права и избежание дисциплинарных взысканий против солдат за использование смартфонов или тех, кто напился.

После февраля 2022 года набор "услуг" был расширен, чтобы включить сертификаты о травмах, награды за участие в "Специальной военной операции" и избежание отправки на боевую миссию,

– отмечают в разведке.

Для коррумпированных российских офицеров эта деятельность является очень прибыльной. Расценки начинаются от 40 000 рублей, а сертификат о травме – во избежание отправки на передовую, стоит уже до 1 миллиона рублей.

Отмечается, что военная коррупция является давней проблемой России – подобные вопросы расследовали с 1990-х. Вполне вероятно, что коррупция значительно подрывает эффективность российских военных. Шанс, что ее преодолеют очень низкий.

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