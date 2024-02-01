Это касается и непосредственно боевых действий. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов, передает 24 Канал.
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Юсов рассказал о переброске боевых действий на территорию России
Представитель ГУР отметил, что боевые действия уже перебрасываются на территорию России. По его словам, это происходило с 2022 года и продолжается сейчас.
И 22-й год, и особенно 23-й и начало сейчас 24-го года связаны с активным "грохотом", "хлопком" на территории так называемой Российской Федерации... Понятно, что за этим стоит серьезная работа,
– подчеркнул Юсов.
Он также отметил, что для государства-агрессора, которое напало на своего соседа, было бы странно надеяться, что война должна вестись только исключительно на украинской территории. Но это так не будет.
В конце концов Юсов добавил, что последствия этой войны все больше будут ощутимы на территории самого государства-агрессора. По его словам, это уже продолжается и таких событий будет больше.
Представитель ГУР сказал, какой была для россиян потеря "Ивановец"
- Спецназовцы ГУР ночью 1 февраля уничтожили российский ракетный катер "Ивановец" в аннексированном Крыму. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что это уничтожение стало большой потерей для российских захватчиков.
- Юсов пояснил, что подобных ракетных катеров на вооружении у Черноморского флота России было всего три. И это судно было гордостью российских оккупантов.
- В конце концов представитель ГУР заверил, что подобные операции, как с катером "Ивановец" будут иметь свое продолжение. А Украина и в дальнейшем будет деоккупировать акваторию Черного моря и вытеснять врага оттуда.
- До этого в Военно-Морских Силах объяснили, что "Ивановец" является одним из трех катеров, которые способны нести противокорабельные сверхзвуковые ракеты "Москит". Эти ракеты также теперь лежат в акватории Черного моря.