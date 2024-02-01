Це стосується і безпосередньо бойових дій. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов, передає 24 Канал.
До теми Вводили режим тиші, – Юсов розповів, як відбувався масштабний обмін полоненими і кого повернули
Юсов розповів про перекидання бойових дій на територію Росії
Представник ГУР наголосив, що бойові дії вже перекидаються на територію Росії. За його словами, це відбувалося з 2022 року і продовжується зараз.
І 22-й рік, і особливо 23-й і початок зараз 24-го року пов'язані з активним "гуркотом", "бавовною" на території так званої Російської Федерації... Зрозуміло, що за цим стоїть серйозна робота,
– підкреслив Юсов.
Він також зауважив, що для держави-агресора, яка напала на свого сусіда, було б дивно сподіватися, що війна має вестися лише винятково на українській території. Але це так не буде.
Зрештою Юсов додав, що наслідки цієї війни все більше будуть відчутні на території самої держави-агресора. За його словами, це вже триває і таких події буде більше.
Представник ГУР сказав, якою була для росіян втрата "Івановєц"
- Спецпризначенці ГУР вночі 1 лютого знищили російський ракетний катер "Івановєц" в анексованому Криму. Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що це знищення стало великою втратою для російських загарбників.
- Юсов пояснив, що подібних ракетних катерів на озброєнні у Чорноморського флоту Росії було всього три. І це судно було гордістю російських окупантів.
- Зрештою представник ГУР запевнив, що подібні операції, як із катером "Івановєц" матимуть своє продовження. А Україна й надалі буде деокуповувати акваторію Чорного моря і витісняти ворога звідти.
- До цього у Військово-Морських Силах пояснили, що "Івановєц" є одним із трьох катерів, які здатні нести протикорабельні надзвукові ракети "Москіт". Ці ракети також тепер лежать в акваторії Чорного моря.