Це стосується і безпосередньо бойових дій. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Юсов розповів про перекидання бойових дій на територію Росії

Представник ГУР наголосив, що бойові дії вже перекидаються на територію Росії. За його словами, це відбувалося з 2022 року і продовжується зараз.

І 22-й рік, і особливо 23-й і початок зараз 24-го року пов'язані з активним "гуркотом", "бавовною" на території так званої Російської Федерації... Зрозуміло, що за цим стоїть серйозна робота,

– підкреслив Юсов.

Він також зауважив, що для держави-агресора, яка напала на свого сусіда, було б дивно сподіватися, що війна має вестися лише винятково на українській території. Але це так не буде.

Зрештою Юсов додав, що наслідки цієї війни все більше будуть відчутні на території самої держави-агресора. За його словами, це вже триває і таких події буде більше.

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