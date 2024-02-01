Вчорашній 50-ий обмін військовополоненими – один із найбільших за період повномасштабного вторгнення. Додому повернули одразу 207 українських оборонців. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов, передає 24 Канал.
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Кого повернули
За словами Юсова, у рамках нового обміну звільнили представників різних підрозділів ЗСУ, ДПСУ, ТрО, Нацполіції тощо. Серед них, зокрема були й ті, що захищали Маріуполь.
Це велика подія. Дуже багато наших оборонців ще залишаються у полоні, і робота над їх звільненням обов’язково буде продовжена,
– заявив розвідник.
Як відбувався обмін
Представник ГУР зауважив, що обмін відбувся за визначеним алгоритмом. Координаційний штаб з питань щодо поводження з військовополоненими, а також всі сили оборони і безпеки, які входять до цього штабу, провели відповідну роботу.
На визначеному напрямку був забезпечений режим тиші. Звичайно, Україна віддала певну кількість російських військовополонених. Вчора ми отримали позитивний успішний результат. Все пройшло добре,
– резюмував Юсов.
За його словами майже 40 захисників, які повернулися з полону, – у важкому стані. Вони мають поранення і ускладнення від хронічних хвороб. Усім звільненим з полону надається допомога. Крім того, правоохоронні органи і правозахисні організації проведуть анкетування та опитування щодо умов утримання військовополонених.
Збитий Іл-76 та жодного "азовця": що ще відомо про масштабний обмін полоненими
- 50-ий обмін мав відбутися 24 січня, однак його зірвала російська сторона. Того дня під Бєлгородом був збитий військово-транспортний літак Іл-76. За словами окупантів, на його борту перебувало 65 захисників, яких везли на обмін.
- Москва не надала жодних доказів загибелі українців. Водночас пропагандисти опублікували список полонених, які начебто були на борту Іл-76.
- Пізніше у Координаційному штабі підтвердили, що військових з цього списку мали обміняти.
- 31 січня додому повернули тих, кого обміняти мали 24 січня. Водночас серед них немає тих 65 полонених, які, за словами росіян, розбилися на Іл-76.
- В Асоціації родин захисників "Азовсталі" із сумом зауважили, що за два останні обміни повернули лише двох "азовців". Командир "Азову" Денис Прокопенко зауважив, що повернуті воїни доєдналися до родини "Азову" вже після перетворення полку на бригаду. Водночас "азовців", які боронили Маріуполь, ворог вперто відмовляється передавати.
- Відомо, що серед звільнених учора – 180 сержантів і рядових, а також 27 офіцерів.