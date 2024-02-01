Вчерашний 50-й обмен военнопленными – один из крупнейших за период полномасштабного вторжения. Домой вернули сразу 207 украинских защитников. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает 24 Канал.
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Кого вернули
По словам Юсова, в рамках нового обмена освободили представителей различных подразделений ВСУ, ГПСУ, ТрО, Нацполиции и тому подобное. Среди них, в частности были и те, что защищали Мариуполь.
Это большое событие. Очень много наших защитников еще остаются в плену, и работа над их освобождением обязательно будет продолжена,
– заявил разведчик.
Как происходил обмен
Представитель ГУР отметил, что обмен состоялся по определенному алгоритму. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, а также все силы обороны и безопасности, которые входят в этот штаб, провели соответствующую работу.
На определенном направлении был обеспечен режим тишины. Конечно, Украина отдала определенное количество российских военнопленных. Вчера мы получили положительный успешный результат. Все прошло хорошо,
– резюмировал Юсов.
По его словам почти 40 защитников, которые вернулись из плена, – в тяжелом состоянии. Они имеют ранения и осложнения от хронических болезней. Всем освобожденным из плена оказывается помощь. Кроме того, правоохранительные органы и правозащитные организации проведут анкетирование и опрос об условиях содержания военнопленных.
Сбитый Ил-76 и ни одного "азовца": что еще известно о масштабном обмене пленными
- 50-ый обмен должен был состояться 24 января, однако его сорвала российская сторона. В тот день под Белгородом был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. По словам оккупантов, на его борту находилось 65 защитников, которых везли на обмен.
- Москва не предоставила никаких доказательств гибели украинцев. В то же время пропагандисты опубликовали список пленных, которые якобы были на борту Ил-76.
- Позже в Координационном штабе подтвердили, что военных из этого списка должны были обменять.
- 31 января домой вернули тех, кого обменять должны были 24 января. В то же время среди них нет тех 65 пленных, которые, по словам россиян, разбились на Ил-76.
- В Ассоциации семей защитников "Азовстали" с грустью заметили, что за два последних обмена вернули только двух "азовцев". Командир "Азова" Денис Прокопенко отметил, что возвращенные воины присоединились к семье "Азова" уже после преобразования полка в бригаду. В то же время "азовцев", которые защищали Мариуполь, враг упорно отказывается передавать.
- Известно, что среди освобожденных вчера – 180 сержантов и рядовых, а также 27 офицеров.