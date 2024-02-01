Вчерашний 50-й обмен военнопленными – один из крупнейших за период полномасштабного вторжения. Домой вернули сразу 207 украинских защитников. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Кого вернули

По словам Юсова, в рамках нового обмена освободили представителей различных подразделений ВСУ, ГПСУ, ТрО, Нацполиции и тому подобное. Среди них, в частности были и те, что защищали Мариуполь.

Это большое событие. Очень много наших защитников еще остаются в плену, и работа над их освобождением обязательно будет продолжена,

– заявил разведчик.

Как происходил обмен

Представитель ГУР отметил, что обмен состоялся по определенному алгоритму. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, а также все силы обороны и безопасности, которые входят в этот штаб, провели соответствующую работу.

На определенном направлении был обеспечен режим тишины. Конечно, Украина отдала определенное количество российских военнопленных. Вчера мы получили положительный успешный результат. Все прошло хорошо,

– резюмировал Юсов.

По его словам почти 40 защитников, которые вернулись из плена, – в тяжелом состоянии. Они имеют ранения и осложнения от хронических болезней. Всем освобожденным из плена оказывается помощь. Кроме того, правоохранительные органы и правозащитные организации проведут анкетирование и опрос об условиях содержания военнопленных.

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