Водночас Росія не демонструє готовності до миру та не робить нічого, що підриває важелі впливу американського президента. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Якої політики дотримується Трамп

Політика американського президента Дональда Трампа, яка наразі свідчить про тиск тільки на українську сторону, підриває важелі впливу, необхідні Вашингтону, аби змусити російського диктатора Владіміра Путіна прийняти будь-яку мирну угоду, яка відповідає інтересам США, України та Європи.

Президент України Володимир Зеленський 4 березня заявив, що "Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів". Він також запропонував обмінятися військовополоненими, заборонити удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі, а також досягти негайного перемир’я в Чорному морі.

Аналітики нагадують, що український лідер вже кілька разів зазначав, зокрема у своєму нещодавньому інтерв’ю для Fox News 28 лютого, що він готовий піти на поступки щодо території, членства України в НАТО та власного перебування на посаді, щоб забезпечити справедливий і стійкий мир.

Водночас Путін та низка високопосадовців Кремля, за даними ISW, діють навпаки й не запропонували жодних суттєвих поступок. Вони постійно повторюють вимоги, які зводяться до повної капітуляції України, а також до відходу НАТО зі Східної Європи. США варто використовувати проблеми Росії, які виникли через війну.

Політика США, яка призупиняє військову допомогу та обмін розвідувальними даними Україні, зменшує важелі впливу, необхідні президенту США Дональду Трампу для досягнення заявленої політичної мети – припинення війни в Україні на прийнятних умовах, завдання, яке вимагає посилення тиску на Росію, а не на Україну,

– ідеться у звіті.

Як Росія впливає на США

В Інституті повідомляють, що російські посадовці продовжують використовувати "бізнес-стимули", аби висувати додаткові вимоги до США і підштовхнути Вашингтон до фактичного визнання російською анексії української території. Аналітики наводять заяву речника російського диктатора Дмітрія Пєскова.

Днями він заявив, що Росія відкрита для співпраці з американськими компаніями, зокрема на окупованих українських територіях. Водночас він висловив сумнів стосовно спільної роботи з американськими компаніями поки США продовжують свої санкції проти Росії. Таким чином він висуває умови.

"Включення Пєсковим незаконно анексованих Росією територій України до потенційних майбутніх американо-російських угод про економічну співпрацю є частиною російських зусиль змусити Сполучені Штати фактично визнати ці території російськими", – наголошують в ISW.

Зауважують, що риторика Пєскова відображає стратегію Кремля щодо залучення міжнародних організацій, таких як МАГАТЕ, щоб узаконити російський контроль над українськими територіями. Кремль використав дискусії з представниками МАГАТЕ щодо ЗАЕС, щоб стверджувати, що об’єкт знаходиться на території Росії.