Такое мнение 24 Каналу высказал политический аналитик, писатель Станислав Белковский, отметив, что к власти придут наследники Путина. Это будет напоминать коллективное автократическое управление страной.

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Что будет с Россией после Путина

Очевидно, что преемники диктатора не будут сторонниками демократии и западных ценностей. Но они будут вынуждены смягчать свои подходы и открываться миру. Хотя сейчас все обсуждают возможность частичного снятия санкций с России, но это не приведет к расцвету государства.

Главную санкцию против России ввел сам Владимир Путин. Она называется тоталитаризм, в условиях которого невозможен расцвет нации, в частности экономики и технологий. Путин будет находиться у власти еще определенное количество лет и в это время неэффективность тоталитаризма будет понятна всем, кроме него самого,

– сказал политический аналитик.

Глава Кремля публично подтвердил, что только тоталитаризм позволяет быстро принимать и реализовывать решения. В демократической системе начинается полемика, дискуссии, согласования с различными группами. Но в современном мире тоталитарному государству развиваться очень сложно.

Поэтому преемники Путина будут менять систему. В конце концов сработает принцип "есть Путин – есть Россия". Именно его сейчас использует глава Кремля как обоснование столь долгого пребывания у власти. Когда Путина не станет и не будет России в ее нынешнем виде,

– отметил Станислав Белковский.

Более того, качество путинских решений никогда не было высоким. Ему нужны внешние границы, которые будут заставлять их принимать. Если у него нет жестких сроков, то решения не будут реализованы.

Также надо учитывать высокий уровень коррупции в России. Любые вопросы там решаются за определенную цену. Учитывая это, Путину нужно только усиливать свой тоталитаризм, чтобы его недостатки не становились такими очевидными.

Дональд Трамп не мешает Путину вести себя так, как он хочет. Наоборот льстит ему, говорит комплименты, так российский режим лишь будут считать якобы хорошим и демократическим.