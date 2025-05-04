Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил президент России о своем преемнике

Глава Кремля "всегда думает" о преемнике.

В конце концов, выбор за людьми – за российским народом,

– заявил Путин.

Российский диктатор считает, что именно граждане должны выбрать следующего президента. По его словам, "человеку трудно будет что-то сделать, если он не имеет доверие народа". Для этого, по его мнению, должно быть даже несколько кандидатов.

Политический аналитик Станислав Белковский отмечал, что преемники российского диктатора не будут сторонниками демократии и западных ценностей, но они будут вынуждены смягчать свои подходы и открываться миру.

Он отметил, что диктатор использует принцип "есть Путин – есть Россия", но когда-то его не станет и России не будет в нынешнем виде. Поэтому преемники Путина будут менять систему.