Враг несколько изменил применение своих главных усилий на Лиманском направлении. Об этом 24 Каналу рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса Константин Машовец.

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"Они немножко изменили применение своих главных усилий на Лиманском направлении. Вместо этого лобового наступления на Лиман они сместили направление своих усилий северо-западнее", – сказал он.

Ситуация на других направлениях

Константин Машовец отметил, что на Торецком направлении также наблюдается оживление действий захватчиков. Туда с бывшего Кураховского направления перебросили части и соединения из состава восьмой общей военной армии.

Они пытаются пробиться на Константиновку. Но там у них сложность. Потому что перед ними большое водохранилище в районе, где Клебан-Бык. Поэтому они пытаются обойти его с востока через Клещеевку, Щербиновку, пробиться на Константиновку, обойти восточнее, чтобы не упереться в подготовленную оборону ВСУ на соответствующих рубежах,

– пояснил полковник запаса.

Южнее Покровска, на Новопавловском направлении в полосе 90-й танковой дивизии, россияне также активизировались. Враг пытается пробиться к границе Днепропетровской области, на Котляровку, поэтому наступает очень активно.