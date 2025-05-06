Хочуть зробити вони це до 9 травня. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів Суспільному, чи дійсно ворог може дійти до Дніпропетровщини, передає 24 Канал.

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За словами Трегубова, росіяни таки досягнуть своєї мети, але точно не до 9 травня.

Водночас він зауважив, що це не матиме для них користі, а також додав, що обійти Покровськ таким способом ворогу не вдасться.

Так, вони йдуть до кордону з Дніпропетровською областю, але вже абсолютно очевидно, що вони не дійдуть до нього у вказані дати. Я б сказав, навіть якби й дійшли, я не дуже розумію, навіщо. З військової точки зору воно не має якогось виправдання, а з політичної – просто сказати, що ми зайняли два села і дійшли до адміністративного кордону – ну, ви великі молодці. Врешті дійшли за фактично 11 років війни, при тому, що від початку були не дуже далеко. Це не те, чим можна хвалитися,

– сказав він.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу також підтвердив, що впродовж останніх кількох днів росіяни активізувалися і штурмують Новопавлівський напрямок.

Вони намагаються прорватися в напрямку Новополя, Вільного поля, Зеленого поля.

"За день ворог проводив від 25 (бували дні, що й по пів сотні) штурмових дій, масово застосовуючи мотоцикли. Так, за одну добу ми кілька днів тому знищили більше пів сотні мотоциклів", – розповів Волошин.

Водночас він спростував інформацію про просування ворога у напрямку адміністративного кордону Дніпропетровщини. Оборонна операція триває.

Сили оборони України діють, вони тримають маневрену оборону. Тобто не позиційну, ми не встали стіною на одній точці, ми ворога затягуємо у "вогневі мішки" і знищуємо. Як підсумок, це великі втрати, які несе противник на цьому напрямку,

– заявив Волошин.