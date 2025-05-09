Об этом Андрей Сибига заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина и Венгрия обвинили друг друга в шпионаже: что известно об инциденте

Что сказал Сибига о Венгрии

Венгрия – соседка Украины. Наше государство настроено на добрососедские отношения со всеми, потому что это стратегический интерес Киева. Именно эти сигналы передавали и передают венгерской стороне.

Но недопустимо, что Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС, злоупотребляя своим статусом члена ЕС.

Также министр привел детали дипломатического скандала 9 мая.

Сегодня был приглашен в Будапеште наш посол, которому венгерская сторона вручила ноту с постановкой вопроса об оставлении Венгрии двух наших дипломатов в течение 48 часов. В ответ на такие недружественные провокационные действия венгерской стороны мой заместитель вызвал посла Венгрии в Киеве и вручил ему соответствующую ноту с требованием покинуть Украину двум венгерским дипломатам в течение 48 часов,

– рассказал Сибига.