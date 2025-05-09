Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии. Его будут содержать под стражей 60 суток, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно

Адвокат подозреваемого Михаил Якимчук сообщил, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора. По словам адвоката, дальнейшие действия, в том числе возможное представление апелляции, будут согласовываться с подзащитным.

Напомним, что 9 мая СБУ сообщила о разоблачении шпионской сети Венгрии, действовавшей в Украине.

Задачей этой организации был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей.

Были задержаны два агента из сети венгерской спецслужбы. Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности.

Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году.

Еще одна задержанная – бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, уволившаяся из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.