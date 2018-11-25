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      Конфлікт в Азовському морі: у Росії опублікували відео з українським кораблями

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      Конфлікт у Азовському морі: з'явилося відео з українськими кораблями
      Конфлікт у Азовському морі: з'явилося відео з українськими кораблями / Скріншот відео

      Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео, на якому видно, як російські прикордонні кораблі оточили українські судна.

      Відповідний ролик з’явився на Youtube-каналі пропагандистського телеканалу RT.

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      На кадрах видно, як українські кораблі стоять у оточенні російських військових суден.

      Зауважимо, так звані "журналісти" підтримують позицію Кремля, переконуючи, що "українські кораблі порушили кордон з Росією".

      Конфлікт у Азові: відео, як російські кораблі оточили українські судна 

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.

      ескалація конфлікту України та росії: що зараз відбувається у азовському морі 
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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