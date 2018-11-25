Конфлікт в Азовському морі: у Росії опублікували відео з українським кораблями
Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео, на якому видно, як російські прикордонні кораблі оточили українські судна.
Відповідний ролик з’явився на Youtube-каналі пропагандистського телеканалу RT.
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На кадрах видно, як українські кораблі стоять у оточенні російських військових суден.
Зауважимо, так звані "журналісти" підтримують позицію Кремля, переконуючи, що "українські кораблі порушили кордон з Росією".
Конфлікт у Азові: відео, як російські кораблі оточили українські судна
Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.
Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.
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16:44 25 листРосія направила у Керченську протоку винищувачі, – ЗМІ
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