Конфлікт в Азовському морі: у Росії опублікували відео з українським кораблями

Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео, на якому видно, як російські прикордонні кораблі оточили українські судна.

Відповідний ролик з’явився на Youtube-каналі пропагандистського телеканалу RT.

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На кадрах видно, як українські кораблі стоять у оточенні російських військових суден.

Зауважимо, так звані "журналісти" підтримують позицію Кремля, переконуючи, що "українські кораблі порушили кордон з Росією".

Конфлікт у Азові: відео, як російські кораблі оточили українські судна

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.