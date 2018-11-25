Хто є винним за ескалацію конфлікту в Азовському морі: версія Росії

У Росії заявили, що ситуація у Азовському морі – це провокація з боку Києва та уся відповідальність лежить на Україні. Також представники країни-агресора переконують, що українська влада порушує чинні міжнародні домовленості.

24 канал повідомляв, що Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Зокрема, прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

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Щоправда, у Росії все ж дотримуються іншої думки. Як заявила член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Ольга Ковітіді, уся відповідальність за ситуацію у Азовському морі лежить на Україні, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

"Це відкрита провокація. Вся відповідальність за її організацію та проведення буде повністю покладеною на Україну. Українська влада свідомо порушує чинні міжнародні домовленості, створюючи провокаційну ситуацію в акваторії Чорного моря", – наголосила політикиня.

Нагадаємо, раніше у зв’язку із наближенням українських кораблів Росія перекрила Керченську протоку. Такий крок вони пояснили тим, що бояться провокацій.