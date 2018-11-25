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      МЗС України відреагувало на атаку в Азовському морі

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      Конфлікт в Азовському морі
      Конфлікт в Азовському морі / novyny.online.ua

      Міністерство закордонних справ України відреагувало на провокацію Росії в морі під час переходу українських кораблів з Одеси до Маріуполя.

      Про це повідомляє прес-служба українського відомства.

      Читайте також: Ескалація в Азовському морі: Росія перекрила протоку через наближення українських кораблів

      Кораблі Російської Федерації у порушення свободи навігації неправомірно застосували силу по відношенню до кораблів ВМС ЗС України. МЗС України здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування,
      — заявили у відомстві.

      В МЗС додали, що розцінюють такі агресивні дії як порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права.

      Також зазначається що Україна повідомить партнерів про агресію Росії в Азові.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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