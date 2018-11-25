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      МИД Украины отреагировал на атаку в Азовском море

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      Конфликт в Азовском море
      Конфликт в Азовском море / novyny.online.ua

      Министерство иностранных дел Украины отреагировало на провокацию России в море во время перехода украинских кораблей из Одессы в Мариуполь.

      Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

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      Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования,
      – заявили в ведомстве.

      В МИД добавили, что расценивают такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.

      Также отмечается что Украина сообщит партнерам об агрессии России в Азове.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Новости России МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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