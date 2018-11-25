МИД Украины отреагировал на атаку в Азовском море

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на провокацию России в море во время перехода украинских кораблей из Одессы в Мариуполь.

Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

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Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования,

– заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что расценивают такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.

Также отмечается что Украина сообщит партнерам об агрессии России в Азове.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь.