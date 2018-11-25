Кто является виновным за эскалацию конфликта в Азовском море: версия России

В России заявили, что ситуация в Азовском море – это провокация со стороны Киева и вся ответственность лежит на Украине. Также представители страны-агрессора убеждают, что украинская власть нарушает действующие международные договоренности.

24 канал сообщал, что Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. В частности, пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

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Правда, в России все же придерживаются другого мнения. Как заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, вся ответственность за ситуацию в Азовском море лежит на Украине, передает информационное агентство "РИА Новости".

"Это открытая провокация. Вся ответственность за ее организацию и проведение будет полностью возложенна на Украину. Украинская власть сознательно нарушает действующие международные договоренности, создавая провокационную ситуацию в акватории Черного моря", – подчеркнула политик.

Напомним, ранее в связи с приближением украинских кораблей Россия перекрыла Керченский пролив. Такой шаг они объяснили тем, что боятся провокаций.

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