Эскалация в Азовском море: появилось фото корабля ВМФ РФ, который перекрыл Керченский пролив
В сети опубликовали снимок российского корабля, который перекрыл проход под Крымским мостом для украинских судов.
Соответствующее фото обнародовал ряд пророссийских СМИ на оккупированном полуострове.
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На нем видно, как проход под арками Крымского моста заблокировало российское судно, став поперек пролива.
На снимок уже отреагировали в ВМС ВСУ.
История Черноморского флота в Севастополе и 2014 года повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе. Выводы делайте сами,
– отметили в пресс-службе Вооруженных Сил.
Добавим, что три корабля ВМС Украины, осуществляя плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, подошли к Керченскому проливу. Однако россияне его перекрыли: в ответ на приближение украинских кораблей россияне закрыли пролив для прохода гражданских судов.
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь несмотря на агрессивные провокации российских пограничников.
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