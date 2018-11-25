Эскалация в Азовском море: появилось фото корабля ВМФ РФ, который перекрыл Керченский пролив

Соответствующее фото обнародовал ряд пророссийских СМИ на оккупированном полуострове.

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На нем видно, как проход под арками Крымского моста заблокировало российское судно, став поперек пролива.

На снимок уже отреагировали в ВМС ВСУ.

История Черноморского флота в Севастополе и 2014 года повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе. Выводы делайте сами,

– отметили в пресс-службе Вооруженных Сил.

Добавим, что три корабля ВМС Украины, осуществляя плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, подошли к Керченскому проливу. Однако россияне его перекрыли: в ответ на приближение украинских кораблей россияне закрыли пролив для прохода гражданских судов.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь несмотря на агрессивные провокации российских пограничников.