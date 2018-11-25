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      Эскалация России в Азовском море: эксперт рассказал о последствиях агрессии России

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      Эксперт рассказал о последствиях для Украины в случае эскалации в Азовском море
      Эксперт рассказал о последствиях для Украины в случае эскалации в Азовском море / Фото из открытых источников

      Международное право ни в коем случае не позволяет осуществлять агрессию против другого судна. Украина должна быть готова к эскалации конфликта – ей нужна "запасная" транспортная сеть с базами НАТО или США.

      Об этом рассказал военный эксперт, редактор War and World Леонид Грушевый в комментарии 24 канала.

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      Эксперт подчеркивает, что международное морское право позволяет временно объявить район закрытым для определенных действий – к примеру, учебных пусков ракет. Однако это не может быть поводом для осуществления любой открытой агрессии.

      Право таранить другое судно такие нормы не позволяют в любом случае. Поэтому реагировать на это надо соответственно - фиксировать нарушения и подавать в суды на компенсацию материальных убытков, – отмечает Грушевый.

      При этом эксперт отмечает, что Украине стоит сдержаться от активных действий – Россия может ожидать провокации. В РФ будут пытаться использовать этот скандал в собственных политических целях.

      Украине политически невыгодно состояние затухания конфликта, потому что мир де-факто может воспринять его за примирение. Мир беспокоят "горячие" конфликты и напрочь не беспокоят "спящие", - рассказал он.

      Вместе с тем, Грушевый считает, что найти повод для закрытия пролива – легко. Вряд ли в Кремле захотят объяснять свои действия военной необходимостью – это может спровоцировать новые санкции.

      Именно поэтому российский корабль "толкается", а не стреляет. Они нас с наших кораблей в Крыму, фактически, вытолкали, поэтому, этот метод, в их глазах, является вполне действенным. Собственно, "толкаться" в море с врагом они привыкли со времен СССР,
      – объясняет эксперт.

      По его словам, в дальнейшем экономическом и политическом ухудшении ситуации вокруг Керченского пролива со стороны России нет сомнений. Поэтому Украина должна иметь "запасной вариант" транспортной сети на случай эскалации конфликта.

      "Речь о том, что надо срочно готовить другие действующие порты для переориентации товарных потоков. А для их прикрытия создавать там базы НАТО или США. Атаковать или блокировать такие порты Россия вряд ли решится", - подчеркнул грушевый.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь несмотря на агрессивные провокации российских пограничников.

      Теги: Новости политики Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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