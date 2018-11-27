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      Военное положение в Украине: Минобороны развернуло ситуационный штаб

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      Минобороны развернуло ситуационный штаб из-за военного положения в Украине
      Минобороны развернуло ситуационный штаб из-за военного положения в Украине / Фото из открытых источников

      Координировать действия во время военного положения в 10 областях Украины будет Кабмин и ситуационный штаб Минобороны Украины. В ситуационный штаб входят представители всех силовых структур.

      Об этом информирует  пресс-служба Министерства обороны Украины.

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      Известно, что пункт управления в Минобороны развернули в составе объединенных центров, которые будут выполнять комплекс задач. Среди них: нормирование правового и нормативного обеспечения, организация комплекса оборонных мер, а также координации действий по обеспечению Вооруженных Сил Украины в вооружении и технике, материальными средствами, ресурсами.

      Кроме того, в работе Пункта управления задействованы оперативные группы от силового блока (МВД, СБУ, ГНСУ, ГСЧС и т. п), что дает возможность для оперативного обмена информацией и принятия взвешенных решений или информирования высшего руководства государства.

      Как сообщил экс-начальник пресс-центра Вооруженных сил Украины полковник Владислав Селезнев в комментарии "Громадському", штаб уже создан, а процесс его работы – налажен.

      Также Селезнев отметил, что информация о "внутренней коммуникации" военных и гражданских администраций является секретной (для служебного пользования), а относительно остального – центр будет информировать медиа и население.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях ввели 26 ноября.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

       

       

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Вооруженные Силы Украины Міністерство оборони України Новости политики
      Источник: 24 Канал
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