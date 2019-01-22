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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Націоналісти висунули Кошулинського єдиним кандидатом у президенти

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      Кошулинський піде на вибори президента єдиним кандидатом від націоналістів
      Кошулинський піде на вибори президента єдиним кандидатом від націоналістів / Фото з відкритих джерел

      Всеукраїнське об'єднання "Свобода" висунуло одного зі свої лідерів Руслана Кошулинського кандидатом у президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня.

      Про це на з'їзді "Свободи" в Києві заявив лідер партії Олег Тягнибок.

      Руслан Кошулинський піде на президентські вибори, як єдиний кандидат, якого спільно висувають п'ять націоналістичних сил.

      Зокрема, його кандидатуру підтримують Конгрес українських націоналістів, "Правий сектор", рух "С14", Всеукраїнське об'єднання "Свобода" та Організація українських націоналістів.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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