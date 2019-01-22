Націоналісти висунули Кошулинського єдиним кандидатом у президенти
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" висунуло одного зі свої лідерів Руслана Кошулинського кандидатом у президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня.
Про це на з'їзді "Свободи" в Києві заявив лідер партії Олег Тягнибок.
Руслан Кошулинський піде на президентські вибори, як єдиний кандидат, якого спільно висувають п'ять націоналістичних сил.
Зокрема, його кандидатуру підтримують Конгрес українських націоналістів, "Правий сектор", рух "С14", Всеукраїнське об'єднання "Свобода" та Організація українських націоналістів.
Джерело: 24 канал
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