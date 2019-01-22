Націоналісти висунули Кошулинського єдиним кандидатом у президенти

Кошулинський піде на вибори президента єдиним кандидатом від націоналістів / Фото з відкритих джерел

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" висунуло одного зі свої лідерів Руслана Кошулинського кандидатом у президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня.