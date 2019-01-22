Националисты выдвинули Кошулинского единым кандидатом в президенты

Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинуло одного из своих лидеров Руслана Кошулинского кандидатом в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта.

Об этом на съезде "Свободы" в Киеве заявил лидер партии Олег Тягнибок.

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Руслан Кошулинский пойдет на президентские выборы, как единый кандидат, которого совместно выдвигают пять националистических сил.

В частности, его кандидатуру поддерживают Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14", Всеукраинское объединение "Свобода" и Организация украинских националистов.

Сам Кошулинский пообещал, что будет бороться с олигархами, ибо только без них украинцы смогут стать состоятельными, признать Россию страной-агрессором, украинский язык – сделать единственным государственным во всех сферах, а на финансирование армии выделять 5% от общего ВВП Украины.

"Я обещаю осуществить реальную люстрацию, ввести обязательную проверку госслужащих и чиновников на детекторе лжи на причастность к сепаратизму и коррупции, открыть архивы КГБ, отменить неприкосновенность президента, судей и депутатов", – сказал он.

Кто такой Руслан Кошулинский?Украинский политик. Народный депутат Украины VII созыва, заместитель председателя Верховной Рады в 2012-2014 годах. Заместитель председателя партии ВО "Свобода". В 2015-м участвовал в выборах городского головы Львова, однако во втором туре уступил действующему мэру Андрею Садовому, набрав лишь 36,86% голосов львовян.

Напомним, 21 января политическая партия "Слуга народа" выдвинула шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, а "Радикальная партия" своего лидера Олега Ляшко.



К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019. На сегодня 12 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Десять из них ЦИК зарегистрировала.