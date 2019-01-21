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      Олега Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины от "Радикальной партии"

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      Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины
      Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины / Фото из открытых источников

      "Радикальная партия" выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины. Такое решение единогласно поддержали члены съезда партии, который прошел 21 января.

      Радикалы единогласно поддержали кадидатуру Ляшко.

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      Моя цель в президентском кресле – объединить страну, людей, нацию. Наша миссия изменить страну, дать возможность людям зарабатывать, освободить территории, восстановить мир и восстановить Украину. Мы имеем абсолютно четкий план,
      – заявил Ляшко.

      По словам политика, он планирует сократить количество народных депутатов в Верховной Раде до 250 человек, ввести механизм отзыва депутатов, а также запретить баллотироваться в Верховную Раду более двух раз.

      Также лидер радикалов пообещал вынести вопрос возвращения смертной казни для коррупционеров, предателей государства и террористов на референдум.

      Отметим, Олег Ляшко уже участвовал в президентских выборах в 2014 году. Тогда он набрал 8,3% голосов, заняв третье место.

      Напомним, 21 января политическая партия "Слуга народа" выдвинула шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

      К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. На сегодня 12 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Десять из них ЦИК зарегистрировала.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Радикальна партія Олег Ляшко
      Источник: 24 Канал
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