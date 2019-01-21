Олега Ляшка висунули кандидатом у президенти України від "Радикальної партії"

"Радикальна партія" висунула свого лідера Олега Ляшка кандидатом на пост президента України. Таке рішення прийняли члени з’їзду партії, який пройшов 21 січня.

Радикали одноголосно підтримали кадидатуру Ляшка.

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Моя мета у президентському кріслі – об’єднати країну, людей, націю. Наша місія змінити країну, дати можливість людям заробляти, звільнити території, відновити мир і відновити Україну. Ми маємо абсолютно чіткий план,

– заявив Ляшко.

За словами політика, він планує скоротити кількість народних депутатів у Верховній Раді до 250 осіб, запровадити механізм відкликання депутатів, а також заборонити балотуватися до Верховної Ради більше двох разів.

Також лідер радикалів пообіцяв винести питання повернення смертної кари для корупціонерів, зрадників держави та терористів на референдум.

Зазначимо, Олег Ляшко вже брав участь у президентських виборах у 2014 році. Тоді він набрав 8,3 % голосів, посівши третє місце.

Нагадаємо, 21 січня політична партія "Слуга народу" висунула шоумена Володимира Зеленського кандидатом у президенти України.



До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 12 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Десятьох із них ЦВК зареєструвала.