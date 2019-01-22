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      Тимошенко объявила, что идет в президенты Украины

      78 Читати новину українською
      Тимошенко идет в президенты Украины
      Тимошенко идет в президенты Украины / Скрин из видео

      Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины на выборах, которые состоятся 31 марта.

      Об этом она заявила во время съезда "Батькивщины" в Киеве 22 января.

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      Тимошенко сказала, что власть Украины делает все для того, чтобы страна стала развалиной, и заявила, что идет в президенты.

      Кроме того, она назвала себя обычным человеком и признала, что делала ошибки, находясь на высоких должностях.

      Великая страна – это моя цель, от которой я не отступлю ни на шаг. Именно поэтому я баллотируюсь сегодня в президенты,
      – заявила Тимошенко.

      Лидер "Батькивщины" пообещала провести всенародный референдум об изменениях в Конституцию, отменить неприкосновенность депутатов, президента и судей, а также сократить количество депутатов с 450 до 350.

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      Отметим, собрание патрии неожиданно для всех открывал патриарх Филарет, который призвал помолиться Господу, чтобы тот благословил съезд, что "будет служить интересам украинского государства и народа".

      Также, кандидатуру Тимошенко на президентских выборах поддержал лидер партии "Движение новых сил" бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и первый президент Украины Леонид Кравчук.

      Что следует знать о Юлии Тимошенко: видео

      Чем известна Юлия Тимошенко?Дважды была премьер-министром Украины при президентстве Виктора Ющенко. В 2009 году по итогам ее переговоров с Владимиром Путиным между "Нафтогазом" и "Газпромом" подписали скандальный контракт на поставку газа для Украины в 2009-2019 годах, по которому цена за газ от РФ для Украины на тот момент была самой высокой в ​​Европе. В октябре 2011 года суд признал Тимошенко виновной в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с РФ и приговорил к семи годам лишения свободы. Баллотируется в президенты Украины третий раз.

      Напомним, 22 января Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинуло одного из своих лидеров Руслана Кошулинского кандидатом в президенты Украины. Его кандидатуру поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14", Всеукраинское объединение "Свобода" и Организация украинских националистов.

      К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019. На сегодня 12 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Десять из них ЦИК зарегистрировала.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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