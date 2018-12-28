Чому Тимошенко не зможе керувати країною: думка експерта

Українські політики вже активно почали готуватися до президентських виборів, що відбудуться у березні 2019 року. Не зважаючи на те, що ще не всі кандидати підтвердили свою участь, українці вже почали будувати теорії та припущення щодо того, хто ж стане президентом України.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олег Рибачук.

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Він наголосив, що штаб Петра Порошенка мріяв би про вихід Юлії Тимошенко у другий тур, адже вона є найзручнішим опонентом для чинного гаранта. За результатами досліджень центра імені Ілька Кучеріва та центра Разумкова, Петро Порошенко програє абсолютно усім кандидатам.

Я вважаю, що такі результати ми отримали через недовіру до чинної влади та гаранта. Українці, швидше за все, будуть голосувати не стільки "за", скільки "проти" конкретного кандидата,

– сказав Рибачук.



Олег Рибачук

На думку експерта, пережити дві революції та знов обирати між одними й тими самими людьми – це не крок вперед. Він зазначив, що навіть, якщо Тимошенко переможе, то вона не отримає Україну такою, якою її собі уявляє.

Я вважаю, що Юлія Володимирівна не матиме авторитаризму, на який так розраховує. Не зможе контролювати силовиків, адже Україна після подій 2014 року змінюється. Українці не будуть підлаштовуватися та терпіти. Ми вже побачили це на прикладі Януковича,

– зауважив Олег Рибачук.

Повне інтерв'ю Олега Рибачука дивіться тут.