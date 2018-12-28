На які хитрощі йдуть політики перед виборами-2019: цікаві схеми

Поки кандидати готують гроші на вибори, соціологи рахують їхні рейтинги, українцям відповідально треба підготуватися до вибору майбутнього керівника країни. І ретельно відбирати інформацію, яка лунає звідусіль. Від виборів до виборів народні обранці говорять те, чого не згадають і за кілька місяців. Зараз вони почали активно з'являтися на багатьох інформаційних каналах.

Декілька років німецький журналіст Клаас Релотіус фальсифікував деталі власних статей для німецького видання Der Spiegel.

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Сам журналіст зізнався, що фейкові факти містяться в 14 його роботах. Одна з них була і про вигаданих студентів з Одеси, які розповідали про події на Майдані. Де начебто "протестувальників давили танками". Наразі ж видання проводить внутрішнє розслідування.

Скільки таких вигаданих репортажів уже побачила Україна з російських екранів? Починаючи з 2014 року тамтешні ЗМІ намагаються розхитати ситуацію всередині нашої держави. А тому теж вигадують свої персонажі та факти як і німецький журналіст. Однак нині довести, що це фейк стало складніше.

Але найбільше глядачем або читачем маніпулюють політики. Тому експерти радять перевіряти все, що чуєте з "трибун".

Ідеально порівнювати їх на предмет як вони будуть відповідати цілям і реальним можливостям до виконання. Бо, якщо хтось обіцяє, що завтра наша економіки взлетить – це перебільшення,

– зазначив експерт з мас-медійних комунікацій Тарас Семенюк.

Розпізнати замовний матеріал теж дуже просто, сказали експерти. У ньому ви побачите лише одного депутата, який щось обіцяє. А ще він показово щось дарує. Наприклад, новорічні подарунки дітям, начебто він благодійник, хоча всі ці кошти бюджетні. А для емоційного посилення багато медійників ще й прикрашають подію. Щоб не натрапити на таку пастку, експерти радять не лінуватися та знаходити першоджерело новини.

Єдиний інструмент, який дозволяє не піддатися маніпуляції, – критичне мислення. За спостереженнями соціологів, 90% громадян обирають свого кандидата емоціями. Тож політики цим і користуються.

Три поради, як не попастися на гачок політиків перед виборами:

не довіряйте всьому, що кажуть політики; спробуйте знайти більше інформації, якщо заява кандидата вас зацікавила. Подумайте, чи реально слова можуть стати ділом; пошукайте у відкритих реєстрах інформацію про статки політика та чи не замішаний він у корупційних схемах.

Дивіться відео про те, які ЗМІ належать олігархам: