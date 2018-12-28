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      На какие уловки идут политики перед выборами-2019: интересные схемы

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      Пока кандидаты готовят деньги на выборы, социологи считают их рейтинги, украинцам ответственно надо подготовиться к выбору будущего руководителя страны. И тщательно отбирать информацию, которая раздается отовсюду. От выборов до выборов народные избранники говорят то, чего не вспомнят и через несколько месяцев. Сейчас они начали активно появляться на многих информационных каналах.

      Несколько лет немецкий журналист Клаас Релотиус фальсифицировал детали собственных статей для немецкого издания Der Spiegel.

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      Сам журналист признался, что фейковые факты содержатся в 14 его работах. Одна из них была и о вымышленных студентов из Одессы, которые рассказывали о событиях на Майдане. Где якобы "протестующих давили танками". Сейчас же издание проводит внутреннее расследование.

      Сколько таких вымышленных репортажей уже увидела Украина с российских экранов? Начиная с 2014 года местных СМИ, которые пытаются расшатать ситуацию внутри нашего государства. А потому тоже придумывают свои персонажи и факты как и немецкий журналист. Однако сейчас доказать, что это фейк, стало сложнее.

      Но больше всего зрителем или читателем манипулируют политики. Поэтому эксперты советуют проверять все, что слышите с "трибун".

      Идеально сравнивать их на предмет, как они будут отвечать целям и реальным возможностям. Потому, если кто-то обещает, что завтра наша экономики взлетит – это преувеличение,
      - отметил эксперт по масс-медийным коммуникациям Тарас Семенюк.

      Распознать заказной материал тоже очень просто, сказали эксперты. В нем вы увидите только одного депутата, который что-то обещает. А еще он показательно что-то дарит. Например, новогодние подарки детям, вроде бы он благотворитель, хотя все эти средства бюджетные. А для эмоционального усиления многие медийщики еще и украшают событие. Чтобы не попасться в такую ловушку, эксперты советуют не лениться и находить первоисточник новости.

      Единственный инструмент, который позволяет не поддаться манипуляции, – критическое мышление. По наблюдениям социологов, 90% граждан выбирают своего кандидата эмоциями. Поэтому политики этим и пользуются.

      Три совета, как не попасться на крючок политиков перед выборами:

      1. не доверяйте всему, что говорят политики;
      2. попробуйте найти больше информации, если заявление кандидата вас заинтересовало. Подумайте, реально ли слова могут стать делом;
      3. поищите в открытых реестрах информацию о состоянии политика и замешан ли он в коррупционных схемах.


      Смотрите видео о том, какие СМИ принадлежат олигархам:

       

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Российская пропаганда Журналисты СМИ
      Источник: 24 канал
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