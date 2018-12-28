Випуск новин за 20:00: Топ-3 найважливіших політичних подій 2018 року. Кандидати у президенти
У випуску новин за 28 грудня станом на 20:00 – 2018 рік відзначився появою Православної Церкви України, експериментом із введенням воєнного стану, і боротьбою за європейські виборчі правила, які б діяли вже у 2019 році. Чимало кандидатів у президенти йдуть на вибори лише для того, щоб стати більш упізнаваними до парламентських виборів.
Також у випуску:
Як Порошенко і Тимошенко підтягують один одного.
Запозичення держави під великі відсотки і вимивання коштів із держбюджету.
Чи можливо створити рівні умови у царині політичної реклами.
Джерело: 24 канал
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