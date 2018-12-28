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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Выпуск новостей за 20:00: Топ-3 важных политических событий 2018 года. Кандидаты в президенты

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 20:00 – 2018 год отличился появлением Православной Церкви Украины, экспериментом с введением военного положения, и борьбой за европейские избирательные правила, которые бы действовали уже в 2019 году. Немало кандидатов в президенты идут на выборы только для того, чтобы стать более узнаваемыми к парламентским выборам.

      Также в выпуске: 

      Как Порошенко и Тимошенко подтягивают друг друга.

      Заимствования государства под большие проценты и вымывание средств из госбюджета.

      Возможно ли создать равные условия в области политической рекламы.

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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