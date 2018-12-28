Почему Тимошенко не сможет управлять страной: мнение эксперта

Украинские политики уже активно начали готовиться к президентским выборам, которые состоятся в марте 2019 года. Не смотря на то, что еще не все кандидаты подтвердили свое участие, украинцы уже начали строить теории и предположения относительно того, кто же станет президентом Украины.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Олег Рыбачук.

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Он подчеркнул, что штаб Петра Порошенко мечтал бы о выходе Юлии Тимошенко во второй тур, ведь она является самым удобным оппонентом для действующего гаранта. По результатам исследований центра имени Илька Кучерива и центра Разумкова, Петр Порошенко проигрывает абсолютно всем кандидатам.

Я считаю, что такие результаты мы получили из-за недоверия к действующей власти и гаранту. Украинцы, скорее всего, будут голосовать не столько "за", сколько "против" конкретного кандидата,

– сказал Рыбачук.



Олег Рыбачук

По мнению эксперта, пережить две революции и вновь выбирать между одними и теми же людьми – это не шаг вперед. Он отметил, что даже, если Тимошенко победит, то она не получит Украину такой, какой ее себе представляет.

Я считаю, что Юлия Владимировна не будет иметь авторитаризм, на который так рассчитывает. Не сможет контролировать силовиков, ведь Украина после событий 2014 года меняется. Украинцы не будут подстраиваться и терпеть. Мы уже увидели это на примере Януковича,

– отметил Олег Рыбачук.

Полное интервью Олега Рыбачука смотрите здесь.