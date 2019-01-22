Садовый призвал Тимошенко снять свою кандидатуру в его пользу

Мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко снять свою кандидатуру на выборах в его пользу.

Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня на съезде Юлия Тимошенко объявила, что наступает конец всем невзгодам Украины. Бедность, коррупция и поражения позади. Впереди– возрождение и развитие. Цитата: "Мы не имеем права снова, еще раз потерять следующее 5-летие, приведя к власти тех, кто непомерно любит деньги, но не любит Украину", – процитировал лидер "Самопомочи" лидера "Батькивщины".

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Я абсолютно поддерживаю лидера "Батькивщины" в этой идее. Для подтверждения искренности своих слов Тимошенко осталось сделать немного: снять свою кандидатуру в пользу Андрея Садового, к чему я ее и призываю,

– добавил Садовый.