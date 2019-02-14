"Батькивщина" получила фантастические суммы из бюджета: ГБР начало расследование

В ответ на жалобу юристов "Жми" (Bihus.Info) суд обязал государственное бюро расследований открыть производство относительно ложных данных в финансовом отчете "Батькивщины".

По информации Bihus.Info, Государственное бюро расследований уже начало досудебное расследование.

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Юристы "Жми" подали жалобу в суд после расследования "Очередь в кассу" Марьяны Мотрунич. Во время анализа партийных финансов были выявлены существенные несоответствия между отчетом и реальными взносами, которые осуществляли доноры "Батькивщина".

В отчетах 2016-2017 годов указано, что партия якобы получала по несколько тысяч гривен от пенсионеров. Однако по словам людей, они на самом деле перечисляли по 2-4 или 10 гривен. Были и ситуации, что доноры, которые указаны в отчете, вообще не имели отношения к "Батькивщине" и опровергали любые взносы.

В 2017 году юристы "Жми" обратились в Генеральную прокуратуру Украины. Однако реакции не было, а потому подали жалобу в суд. 2 июня суд удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру внести сведения о деле в Единый реестр досудебных расследований.

По словам команды "Жми", расследование намеренно затягивалось – следователи допросили только двоих свидетелей по делу ложных данных в финансовом отчете "Батькивщины". А потому после старта работы Государственного бюро расследований юристы обратились в новосозданный орган и добились открытия производства по статье о вероятной легализации.

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