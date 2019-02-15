Антикоррупционная прокуратура может открыть против Тимошенко уголовное производство

Генпрокурор Юрий Луценко направил в Специализированную антикоррупционную прокуратуру запрос об открытии против кандидата в президенты Юлии Тимошенко уголовного производства. Ее подозревают в возможном незаконном обогащении и декларировании ложных сведений.

Однако сама инициатива обратиться в САП принадлежит не генеральному прокурору. Как сообщили в ГПУ, на его имя поступило заявление о совершении Тимошенко преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 "Незаконное обогащение" и ст. 366-1 "Декларирование недостоверной информации".

Читайте также: Имение Тимошенко: что известно о недвижимости кандидата в президенты

Расследование предполагаемого уголовного правонарушения должно осуществлять только национальное аникоррупционное бюро. Однако надзор за ходом досудебного расследования детективами НАБУ возложен на САП.

Принимая во внимание изложенное, генеральный прокурор принял решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины способ,

– отметили в сообщении.

В комментарии 24 каналу в САП сообщили, что запрос от ГПУ пока не получили. От других комментариев – отказались.

Заметим, что 14 февраля в ответ на жалобу юристов "Дави" (Bihus.Info) суд обязал Государственное бюро расследований открыть производство относительно неправдивых данных в финансовом отчете "Батькивщины".

Почему это важно знать? Потому что Юлия Тимошенко принимает участие в президентских выборах 2019. Согласно более или менее правдивым опросам (не забывайте – в ожесточенной политической борьбе за лакомую должность они могут быть заведомо ложными для манипулирования общественным мнением), она постоянно оказывается в тройке лидеров. Поэтому имеет шансы возглавить нашу страну. Именно поэтому мы должны знать как можно больше о кандидатах на должность президента, чтобы сознательно сделать свой выбор – опираясь на факты.

Читайте также: Кто такая Юлия Тимошенко: биография кандидата в президенты

Что стоит знать о Юлии Тимошенко: видео