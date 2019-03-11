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      Меру Одеси Труханову оголосили підозру

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      Труханову оголосили підозру через недостовірне інформацію в декларації
      Труханову оголосили підозру через недостовірне інформацію в декларації / Фото з відкритих джерел

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 березня оголосила підозру в декларуванні недостовірної інформації меру Одеси Геннадію Труханову.

      Наразі чиновника допитують прокурори САП, повідомляє "Українська правда" з посилання на джерело в антикорупційному органі.

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      Холодницький (керівник САП – 24 канал) вручив особисто Труханову підозру за статтею 366-1,
      – розповіло джерело.

      Ця стаття карається лише штрафом і не несе загрози отримати тюремний термін.

      Одеський міський голова не очікував виклику на допит і заявив керівнику САП про "політичне замовлення".

      Труханов також побажав Холодницьому, аби його пошвидше звільнили з почали глави САП.

      Які справи були відкриті проти Труханова? У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину – привласнення та розкрадання майна в особливо великих розмірах. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

      Проте, 26 лютого 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення. Через це, Національне антикорупційне бюро повідомило, що закрило кримінальну справу за фактом незаконного збагачення Труханова справу щодо незаконного збагачення Труханова закрили, – НАБУ ще 28 лютого

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      Теги: Новини України Новини політики САП Назар Холодницький Геннадій Труханов е-декларування
      Джерело: 24 Канал
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