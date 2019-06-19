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      Щодо Холодницького відкрили провадження: що загрожує керівникові САП

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      Назар Холодницький
      Назар Холодницький / obozrevatel.com

      Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила провадження проти голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

      Холодницький вніс в електронну декларацію дохід від продажу майна менший на 25 тисяч гривень, ніж отримав насправді. Про це повідомили на сайті Центру протидії корупції.

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      Також повідомили, що він надавав недостовірну інформацію щодо коштів, які є на банківському рахунку і не вказав, що позичав кошти третім особам.

      Назар Холодницький
      Назар Холодницький

      Загалом сума неправдивих відомостей у декларації за 2016 рік становить 135 тисяч гривень. А у декларації за 2017 рік були допущені ті ж самі порушення, про що зазначено в рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції.

      Керівник САП Холодницький дуже добре знається на вимогах подання декларацій, оскільки особисто є процесуальним керівником у кримінальних справах, які розслідуються за фактами брехні в деклараціях. Тож ці порушення свідчать про нехтування Холодницьким законодавством, а сам керівник САП міг легковажно сподіватися, що через займану ним високу посаду не отримає покарання,
      — пояснив юрист ЦПК Андрій Савін.

      Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо керівника САП Назара Холодницького. Закон про прокуратуру передбачає, що порушення подання декларації є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.

      Серед видів покарання:

      1. Догана.
      2. Заборона підвищення.
      3. Звільнення.

      Перевірку Холодницького здійснюватиме член кваліфікаційної комісії Валерій Архіпов. Вона триватиме протягом двох місяців і за потреби може бути продовжена ще на місяць.

      Рішення щодо справи Холодницького:

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      Теги: Новини України Новини політики Назар Холодницький е-декларування САП Корупція Гроші
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