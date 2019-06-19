Щодо Холодницького відкрили провадження: що загрожує керівникові САП

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила провадження проти голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Холодницький вніс в електронну декларацію дохід від продажу майна менший на 25 тисяч гривень, ніж отримав насправді. Про це повідомили на сайті Центру протидії корупції.

Читайте також: До стінки нас президент не ставив, – Холодницький про зустріч із Зеленським

Також повідомили, що він надавав недостовірну інформацію щодо коштів, які є на банківському рахунку і не вказав, що позичав кошти третім особам.



Назар Холодницький

Загалом сума неправдивих відомостей у декларації за 2016 рік становить 135 тисяч гривень. А у декларації за 2017 рік були допущені ті ж самі порушення, про що зазначено в рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції.

Керівник САП Холодницький дуже добре знається на вимогах подання декларацій, оскільки особисто є процесуальним керівником у кримінальних справах, які розслідуються за фактами брехні в деклараціях. Тож ці порушення свідчать про нехтування Холодницьким законодавством, а сам керівник САП міг легковажно сподіватися, що через займану ним високу посаду не отримає покарання,

— пояснив юрист ЦПК Андрій Савін.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо керівника САП Назара Холодницького. Закон про прокуратуру передбачає, що порушення подання декларації є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.

Серед видів покарання:

Догана. Заборона підвищення. Звільнення.

Перевірку Холодницького здійснюватиме член кваліфікаційної комісії Валерій Архіпов. Вона триватиме протягом двох місяців і за потреби може бути продовжена ще на місяць.

Рішення щодо справи Холодницького: