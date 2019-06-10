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      До стінки нас президент не ставив, – Холодницький про зустріч із Зеленським

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      Холодницький і Ситник
      Холодницький і Ситник / 24 канал

      Назар Холодницький переконує, що ЗМІ перекрутили інформацію щодо результатів зустрічі президента Володимира Зеленського з антикорупційними органами. І заявив, що гарант їм жодних строків стосовно доведення ефективності їхньої роботи.

      31 травня Зеленський зустрівся з главою НАБУ Артемом Ситником та його колегою із САП Назаром Холодницьким, щоб обговорити пропозиції щодо підвищення ефективності роботи органів. Гарант запевнив, що не збирається втручатись у їхню діяльність і висловив свою підтримку антикорупійним органам. Проте зазначив, що є три місяці, щоб зрозуміти можливості НАБУ і САП.

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      На думку Холодницького, цю фразу треба інтерпретувати в інший спосіб, пише "Інтерфакс-Україна".

      ЗМІ трохи перекрутили. Ніякі дедлайни ні президент, ні будь-хто інший не може нам ставити. Тобто, до стінки нас президент не ставив, дедлайни не виставляв. Була розмова про те, що у всіх нас є три місяці, щоб показати зміни в державі,
      – пояснив очільник САП. 

      Він додав, що Зеленський не передавав ні йому, ні Ситнику жодних "списків, кого садити". А начебто навпаки підтримав незалежність антикорупційних відомств та сказав, якщо з його команди хтось стане підозрюваним, то президентського захисту від Зеленського не дочекаються. 

      Холодницький розповів, що гарант запропонував керівникам НАБУ і САП стати частиною позитивних змін в країні. 

      "Вважаю, що це нормально. Щонайменше, його пропозицію в такому вигляді я приймаю і абсолютно підтримую", – наголосив очільник САП.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Назар Холодницький САП НАБУ Артем Ситник Володимир Зеленський
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