Є три місяці, щоб зрозуміти можливості НАБУ і САП, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільниками антикорупційних органів – главою НАБУ Артемом Ситником та його колегою із САП Назаром Холодницьким, – щоб обговорити пропозиції щодо підвищення ефективності роботи органів.

Гарант запевнив, що не збирається втручатись у їхню діяльність. Також висловив підтримку незалежності антикорупційних інституцій, зазначивши, що вимога покарання корупціонерів – це не порожні слова, а запит українського суспільства, йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації Президента.

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"Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців", – зазначив Зеленський під час зустрічі.

Відомо, що також обговорювали, як покращити механізм роботи НАБУ і САП із законодавчої точки зору.