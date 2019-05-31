17:25
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, 30 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Є три місяці, щоб зрозуміти можливості НАБУ і САП, – Зеленський

      546 Читать новость на русском
      Зеленський зустрівся з Ситником та Холодницьким
      Зеленський зустрівся з Ситником та Холодницьким / Прес-служба АП

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільниками антикорупційних органів – главою НАБУ Артемом Ситником та його колегою із САП Назаром Холодницьким, – щоб обговорити пропозиції щодо підвищення ефективності роботи органів.

      Гарант запевнив, що не збирається втручатись у їхню діяльність. Також висловив підтримку незалежності антикорупційних інституцій, зазначивши, що вимога покарання корупціонерів – це не порожні слова, а запит українського суспільства, йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації Президента. 

      Читайте також: Стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій: згоди на закриті списки не було

      "Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців", – зазначив Зеленський під час зустрічі. 

      Відомо, що також обговорювали, як покращити механізм роботи НАБУ і САП із законодавчої точки зору. 

      blog_ava
      Як і коли українські клуби стартуватимуть у Лізі чемпіонів та Лізі Європи: дати
      сьогодні
      4861
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Адміністрація Президента НАБУ САП Назар Холодницький Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 травня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук