Стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій: згоди на закриті списки не було

Народні депутати під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським не давали прямої згоди на проведення дострокових виборів у Верховну Раду за закритими партійними списками.

Про це свідчить опублікована Адміністрацією Президента стенограма зустрічі президента з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій, що відбулася 21 травня.

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По її розшифровці видно, що лідери фракцій і депутатських груп погоджуються з тим, що необхідно скасувати мажоритарну систему і проводити парламентські вибори за повністю пропорційною системою.

Проте, нардепи не висловлювали підтримку закритим спискам.

Навпаки, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, голова депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко та співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік виступили за відкриті списки на виборах до Ради.

Про що говорив Зеленський з головами фракцій: підсумки

Домовилися провести дострокові парламентські вибори 21 липня 2019 року; Обговорили зміни до виборчого законодавства про скасування мажоритарної складової, Зеленський запропонував зниження прохідного бар'єру на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%). Вели дискусії щодо запропонованої правки від фракцій – це уточнення норм про імперативний мандат (тобто законодавчо закріплену можливість дострокового відкликання депутатів, що не виправдали довіри виборців). Зеленський скеровує голові парламенту листа для проведення позачергового засідання Ради для зміни виборчого законодавства.

Зауважимо, після цієї зустрічі президент Зеленський вніс 22 травня до Ради два законопроекти – про внесення змін до закону про вибори (передбачав скасування мажоритарної системи та зменшення бар'єру для проходження партій у парламент до 3%) та про здійснення публічних закупівель під час виборчого процесу. Проте, на позачерговому засіданні Рада провалила голосування і навіть не включила їх до порядку денного сесії.

Тоді радник і представник Зеленського у Раді Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський і лідери фракцій досягли компромісу на зустрічі, але під час голосування в Раді депутати не дотрималися його.

Ці слова викликали обурення у голови Ради Андрія Парубія, який звинуватив Стефанчука у брехні, і заперечив, що вони досягли компромісу щодо закритих партійних списків.