Стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций: согласия на закрытые списки не было

Народные депутаты во время встречи с президентом Владимиром Зеленским не давали прямого согласия на проведение досрочных выборов в Верховную Раду по закрытым партийным спискам.

Об этом свидетельствует опубликованная Администрацией Президента стенограмма встречи президента с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.

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По ее расшифровке видно, что лидеры фракций и депутатских групп соглашаются с тем, что необходимо отменить мажоритарную систему и проводить парламентские выборы по полностью пропорциональной системе.

Однако, нардепы не выражали поддержку закрытым спискам.

Напротив, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко и сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник выступили за открытые списки на выборах в Раду.

О чем говорил Зеленский с главами фракций: итоги

Договорились провести досрочные парламентские выборы 21 июля 2019 года; Обсудили изменения в избирательное законодательство об отмене мажоритарной составляющей, Зеленский предложил снижение проходного барьера на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%). Вели дискуссии по предложенной поправке от фракций – это уточнение норм об императивном мандате (то есть законодательно закрепленную возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей). Зеленский направляет письмо председателю парламента для проведения внеочередного заседания Рады для изменения избирательного законодательства.

Заметим, после этой встречи президент Зеленский внес 22 мая в Раду два законопроекта – о внесении изменений в закон о выборах (предусматривал отмену мажоритарной системы и уменьшения барьера для прохождения партий в парламент до 3%) и об осуществлении публичных закупок во время избирательного процесса. Однако, на внеочередном заседании Рада провалила голосование и даже не включила их в повестку дня сессии.

Тогда советник и представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса на встрече, но во время голосования в Раде депутаты не сдержали его.

Эти слова вызвали возмущение у председателя Совета Андрея Парубия, который обвинил Стефанчука во лжи, и возразил, что они достигли компромисса относительно закрытых партийных списков.