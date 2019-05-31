Стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций: согласия на закрытые списки не было
Народные депутаты во время встречи с президентом Владимиром Зеленским не давали прямого согласия на проведение досрочных выборов в Верховную Раду по закрытым партийным спискам.
Об этом свидетельствует опубликованная Администрацией Президента стенограмма встречи президента с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.
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По ее расшифровке видно, что лидеры фракций и депутатских групп соглашаются с тем, что необходимо отменить мажоритарную систему и проводить парламентские выборы по полностью пропорциональной системе.
Однако, нардепы не выражали поддержку закрытым спискам.
Напротив, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко и сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник выступили за открытые списки на выборах в Раду.
О чем говорил Зеленский с главами фракций: итоги
- Договорились провести досрочные парламентские выборы 21 июля 2019 года;
- Обсудили изменения в избирательное законодательство об отмене мажоритарной составляющей,
- Зеленский предложил снижение проходного барьера на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%).
- Вели дискуссии по предложенной поправке от фракций – это уточнение норм об императивном мандате (то есть законодательно закрепленную возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей).
- Зеленский направляет письмо председателю парламента для проведения внеочередного заседания Рады для изменения избирательного законодательства.
Заметим, после этой встречи президент Зеленский внес 22 мая в Раду два законопроекта – о внесении изменений в закон о выборах (предусматривал отмену мажоритарной системы и уменьшения барьера для прохождения партий в парламент до 3%) и об осуществлении публичных закупок во время избирательного процесса. Однако, на внеочередном заседании Рада провалила голосование и даже не включила их в повестку дня сессии.
Тогда советник и представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса на встрече, но во время голосования в Раде депутаты не сдержали его.
Эти слова вызвали возмущение у председателя Совета Андрея Парубия, который обвинил Стефанчука во лжи, и возразил, что они достигли компромисса относительно закрытых партийных списков.
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