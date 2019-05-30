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      Стенограмму встречи Зеленского с лидерами партий обнародовали на сайте президента

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      Стенограмма встречи Зеленского с лидерами Верховной Рады обнародовали на сайте президента - текст
      Сайт президента обнародовал стенограмму встречи с лидерами фракций / Getty Images

      На сайте президента Украины Владимира Зеленского обнародовали стенограмму его встречи с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая. На ней политики обсуждали досрочные выборы в Раду.

      С текстом стенограммы можно ознакомиться по ссылке.

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      Теги: ЦИК Максим Бурбак Артур Герасимов Олег Ляшко Юлия Тимошенко - новости Ирина Геращенко Оксана Сыроид Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Роспуск Рады Андрей Парубий Президент Украины Администрация Президента Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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