Стенограмму встречи Зеленского с лидерами партий обнародовали на сайте президента
На сайте президента Украины Владимира Зеленского обнародовали стенограмму его встречи с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая. На ней политики обсуждали досрочные выборы в Раду.
С текстом стенограммы можно ознакомиться по ссылке.
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