Стенограмму встречи Зеленского с лидерами партий обнародовали на сайте президента

На сайте президента Украины Владимира Зеленского обнародовали стенограмму его встречи с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая. На ней политики обсуждали досрочные выборы в Раду.

С текстом стенограммы можно ознакомиться по ссылке. Новость дополняется...